Sivas'ta Gece Yarısı Su Baskını! Cadde Göle Döndü

Sivas'ta cadde üzerinde yer alan ana hat su borusunda arıza yaşandı. Bunun arkasından meydana gelen su sızıntısı sebebiyle bazı dükkanlar ve apartmanların bodrum katını su bastı.

Sivas'ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında kısa süre önce çalışma yapılan ana hat su borusunda akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Ana borudan su sızıntısı yaşanması nedeniyle cadde adeta göle döndü.

Tonlarca su cadde üzerinde akarken, tedbir amaçlı güvenlik önlemi alınan cadde araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerindeki bazı dükkanların içerisi ve binaların bodrum katlarını da su basınca Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri binaların bodrum katındaki suları tahliye etti. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de ana hat borusunun onarımı için çalışma gerçekleştirdi.

'ÜÇÜNCÜ KEZ SU BASIYOR'

Yaşadığı apartmanın bodrum katını su basan Yusuf Berk, "Bizim binamızı üçüncü sefer su basıyor. Borular patladı, dükkan ve binanın bodrum katı yine su doldu. Daha önce söyledik bu yolu yükselttiler, kaldırımlar aşağıda kaldı. Bunu bir türlü çözmediler" dedi.

Kaynak: DHA

