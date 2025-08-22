Düğün Öncesi Maganda Dehşeti! Biri Çocuk 3 Yaralı

Trabzon'da düğün öncesi gelin alma merasiminde silahlarla rastgele açılan ateş nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp düğün iptal edilirken, olayla ilgili biri polis 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı şahıslar tabancalarla rastgele ateş açtı. Mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han (43), Betül T. (16) ve Zişan S.’ye (31) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu ifade edildi.

2 GÖZALTI, DÜĞÜN İPTAL

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.’nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

