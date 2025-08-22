Bakan Yerlikaya'dan 'Trafik Cezaları' Savunması: 'Biz de Keyif Almıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son aylarda çok sık kesilen ve maddi yükü ağırlaşan radar cezalarına kamuoyundan tepki gelirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı etkinlikte konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Palandöken Kayak Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılan Bakan Yerlikaya, trafik kazalarındaki ölüm oranlarının arttığından bahsederek "Cumhurbaşkanımız 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz dedi. 2024 yılının Mart’ın ilk haftasındaki kabinede şu 36 maddeyi güncellememiz lazım. Bu cezalar hafif" diye konuştu.

'YÜREĞİM YANIYOR'

2024’te 123 milyon denetim yaptıklarını söyleyen Yerlikaya, "Bunu yüreğinizle dinleyin üzüleceksiniz. Tam 304 bin ceza dur ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Durmuyor adam. Cezası ne 2 bin 174 lira. 2 bin 174 lira diyor ya dursam arabamı bağlayacak, sonra vın. Ben yine yakalıyor ceza yazıyorum ama trafikte 9 şehit verdim 26 gazi var. Bunu söylerken yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Gittim ziyaret ettim, oturdum birlikte hüngür hüngür ağladık. Dursa o çocuk öksüz yetim kalmayacak. Böyle bir ceza olur mu?" ifadelerini kullandı.

'ART NİYETLİ DEĞİLİM'

Milletin iyiliği için bu düzeni sağlamaya çalıştıklarını söyleyen İçişleri Bakanı, "Ben art niyetli değilim ki millet adına dur diyorum. Dünyada böyle bir şey yok. Ben bunu anlattığım zaman 'Böyle bir şey olamaz' diyorlar. Bunun hapis cezası var. Yani aklını kaçırmış deli olması lazım diyor. Bunu çözmekte kararlıyız. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz bizim derdimiz bir eve ateş düşmesin" dedi.

Kaynak: DHA