Erkek Şiddeti Her Yerde... Ayrıldığı Eşini Hastanede Silahla Vurdu

Sakarya'da hastanede çalışan kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından hastanede silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın yaşam savaşı verirken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye'de artan erkek şiddeti, her gün başka bir kadının canını yakarken son olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Hastanede çalışan Yarennaz G.S. (29), boşanma aşamasında olduğu Enes S. (32) isimli erkek tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ağır yaralı olan kadın ise hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

