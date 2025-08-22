Ankara'da Korkunç Anlar... Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü

Ankara'da, İstanbul'a doğru seyreden yolcu otobüsü aniden yandı. 36 yolcu hızla tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'dan İstanbul'a sefer düzenleyen yolcu otobüsü, Ankara'da Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

'ZAR ZOR DURDUK'

Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var" diye konuştu.

Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi" dedi.

Kaynak: AA

