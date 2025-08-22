Kavgayı Ayırmak İsterken Canından Oluyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa İnegöl’de bir kavgayı ayırmaya çalışa güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir mobilya fabrikası önünde meydana gelen olayda özel güvenlik Fatih Ç. (32) fabrika yakınında park halinde olan araç içinde bulunan sürücü ve kadın arasında şiddetli tartışma olduğunu gördü. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadınla erkeğin kavgasını sözlü olarak uyararak sonlandırmak istedi. Araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla güvenlik görevlisini sol baldırından bıçakla yaraladı.

Şüpheli ve kadın araçla kaçarak kayıplara karıştılar. Yaralı güvenlik ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA