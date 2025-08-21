Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı

Kayseri'de bir yolcu otobüsü yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyredip çok sayıda ağaca çarparak durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Kayseri'de Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

