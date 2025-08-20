Gaziantep'te Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan, M.S. idaresindeki 31 ARE 285 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, plakaları 07 CCK 435 ve 46 DL 182 olan iki otomobille çarpıştı. Otomobillerin sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 46 DL 182 plakalı araçta bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA