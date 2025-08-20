Gaziantep'te Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te iki otomobil ile bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan, M.S. idaresindeki 31 ARE 285 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, plakaları 07 CCK 435 ve 46 DL 182 olan iki otomobille çarpıştı. Otomobillerin sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 46 DL 182 plakalı araçta bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gaziantep Trafik kazası
Son Güncelleme:
Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı
Türkiye’nin Dört Bir Yanına Satış Yapıyordu: 71 Yıllık Gıda Devi Resmen İflas Etti 71 Yıllık Gıda Devi Resmen İflas Etti
Son Dakika… Galatasaray’a Müjde Gibi Müjde! Dursun Özbek Bir Dünya Yıldızı Daha Bitirdi Bir Dünya Yıldızı Daha Bitti
Kırklareli’de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi Kırklareli’de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek