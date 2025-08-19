Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

Batman ile Hasankeyf arasındaki karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen üç aracın karıştığı kaza, Batman-Hasankeyf yolunun belirli bir noktasında yaşandı. Çarpışma sonucu iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakilleri gerçekleştirildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Trafik kazası
Şanlıurfa'da Uyuşturucu operasyonu1 6 Kişi Gözaltında Şanlıurfa'da Uyuşturucu operasyonu1 6 Kişi Gözaltında
‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper
Kırklareli’de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi Kırklareli’de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu