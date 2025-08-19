Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen üç aracın karıştığı kaza, Batman-Hasankeyf yolunun belirli bir noktasında yaşandı. Çarpışma sonucu iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakilleri gerçekleştirildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA