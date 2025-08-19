Kırklareli’de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yoğun yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi iş yeri tenteleri altına ve otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

Bazı kişiler ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak, şehir trafiğinde de zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Kentte hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, meteoroloji yetkilileri yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA