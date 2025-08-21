Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem!
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat, depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'e (AFAD) 4 büyüklüğündeki depremin merkezi Sulusaray.
AFAD'a göre depremin derinliğiyse 7,02.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2025-08-21
Saat:01:24:03 TSİ
Enlem:40.08222 N
Boylam:36.01694 E
Derinlik:7.02 km
