Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem!

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Tokat, depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'e (AFAD) 4 büyüklüğündeki depremin merkezi Sulusaray.

AFAD'a göre depremin derinliğiyse 7,02.

Etiketler
Deprem Tokat
