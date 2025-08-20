Kadını Bıçakladı, Mahalle Ayaklandı! Linçten Polis Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulan erkek, takip ettiği kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı.

Olay saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında gönül ilişkisi başladı. Çiftin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı. Bunun üzerine E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak dövüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından linç girişimine uğrayan E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KADININ DURUMU AĞIR!

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA