Kayseri'de Polisten Kaçarken Ters Yöne Giren Genç, Canından Oldu!

Kayseri’nin Develi ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren motosikletli genç, bir iş makinesiyle çarpıştı. 19 yaşındaki Abdullah Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Genç bir motosiklet sürücüsünün polisten kaçma girişimi, ölümle sonuçlandı. Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde Develi ilçesi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü Abdullah Y. (19), ters yöne girerek kaçmaya başladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kısa süre sonra karşıdan gelen iş makinesiyle çarpışan motosiklet devrildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdullah Y., ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

