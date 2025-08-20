Villanın Bahçesindeki Gömülü Cesedin Gizemi Çözüldü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükçekmece'de inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan cesedin gizemi çözüldü.

Olay, dün Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. 18 Haziran'da bir araca zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Nametullah S. ile ilgili soruşturma kapsamında, polis ekipleri arama çalışması başlattı. Bir villanın bahçesinde yoğunlaşan çalışmalarda, özel eğitimli hassas burunlu polis köpeğinin tepki verdiği noktada kazı yapıldı.

4 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İnşaat halindeki villanın istinat duvarının yanında iş makinesi ile yapılan kazıda ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikte cesedin kafatasına ulaştı. Ardından kazı çalışmalarına devam eden ekipler cesedin diğer kısmını buldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, cesedin Nametullah S.'ye ait olduğu belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler ile Nametullah S.'nin cep telefonlarının baz istasyonu sinyalleri incelendi. Kaçırılan Nametullah S. ile şüpheliler M.Y.K., C.K. ve N.K.'nin telefonlarının, en son şüphelilere ait inşaat alanında sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgede kazı yapılması kararı alındı.

'SERBEST BIRAKTIK' DEMİŞLERDİ

Nametullah S.'nin 18 Haziran tarihinde bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı, o tarihte polis tarafından yapılan operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu için Nametullah S.'yi kaçırdıklarını söyleyen M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şüpheliler, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Nametullah S.'yi serbest bıraktıklarını, ancak nereye gittiğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

