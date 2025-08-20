Avcılar Belediyesi’nde Neler Oluyor? Sahipli Kedi 'Uyutuldu!'

Avcılar Belediyesi'nin engelli bir kediyi, sahiplerine haber vermeden uyuttuğu iddia edildi. Kedinin bakımını üstlenenler, hayvanın herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve yıllardır yanlarında olduğunu belirterek, belediyeye tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Avcılar Belediyesi’nde Neler Oluyor? Sahipli Kedi 'Uyutuldu!'
Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Gelişim Üniversitesi'nin bahçesinden aldığı engelli kediyi sahiplerine haber vermeden uyuttuğu iddia edildi.

Bir sosyal medya kullanıcısının Instagram'da paylaştığı bilgiye göre, 'Yaramaz' adı verilen kedi 18 Ağustos'ta Avcılar Belediyesi ekiplerince bulunduğu kulübeden alınarak veterinerliğe götürüldü.

ÖNCE YOĞUN BAKIMDA DEDİLER

Kedinin sahipleri, hayvanı teslim almak için aynı gün belediyeye başvurdu ancak görevlilerin yoğun bakımda olduğu gerekçesiyle kediyi veremeyeceklerini söyledikleri aktarıldı. Ertesi gün yeniden belediyeye başvuran sahipleri, kedilerinin 'ex-ölü' olduğu bilgisini aldıklarını paylaştı.

Kedinin bakımını üstlenen grup, hayvanın engeli dışında herhangi bir hastalığının bulunmadığını, hatta alınmadan önceki sabaha ait görüntülerde sağlıklı olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Olayın ardından Avcılar Belediyesi’ne resmi şikâyet dilekçesi verilirken, sorumlular hakkında idari ve hukuki işlem başlatılması talep edildi.

Belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler
Avcılar Kedi
Son Güncelleme:
