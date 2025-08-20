FETÖ'cü Savcı Gültekin Avcı Serbest Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı ve avukat yapılanması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklanan eski savcı ve avukat Gültekin Avcı, 9 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Tahliyesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcı, “10 yıl sonra geri döndüm Ben Gültekin Avcı 6 köşe yazısına dünyanın en uzun tutukluluğu 9 yıl 2 ay 8 ay önce tahliye oldum. Kötü muameleyle geçen ve avuçlarımdan süzülüp giden onca solgun yıl" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından 'Buradayım, kaldığım yerden devam" mesajını açıkça ilan eden Avcı'ya hâlâ destek verenlerin olması da dikkat çekti. Öte yandan tahliyesiyle tepki çeken Avcı'nın paylaşımının altına birçok kullanıcının 'Geçmiş olsun' yazdığı da görüldü.

FETÖ'cü savcı Gültekin Avcı

İDDİANAMESİNDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avcı’nın FETÖ üyeliğiyle suçlanan emniyet müdürleri ve örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca'nın avukatlığını yaptığı, ve bu kişilerin hukuka aykırı şekilde tahliyesi için yetkisiz mahkemeler üzerinden örgütsel bir planlama yaptığı belirtildi.

Özellikle "Selam Tevhid’de kumpas" olarak bilinen dosya kapsamında, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla hareket ettiği, yargı sistemini manipüle etmek için görev ve yetki sınırlarını aşan iki hakimi (Metin Özçelik ve Mustafa Başer) yönlendirdiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca:

- Bank Asya’daki hesabında örgüt talimatıyla para hareketleri olduğu,

- FETÖ bağlantılı kurumlardan yüksek miktarda ödeme aldığı,

-Kapatılan Günün Mağdurları Derneği üyesi olduğu da belirtildi.

