Osmaniye'de Hasarlı Bina Yıkımında Korku Dolu Anlar! Kepçe Operatörü Ölümden Döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasar alan bir bina, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar iş makinesinin üzerine düştü. Kepçe operatörü ise kazada zarar görmedi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Osmaniye'de Hasarlı Bina Yıkımında Korku Dolu Anlar! Kepçe Operatörü Ölümden Döndü - Resim : 1

Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar kepçenin üzerine düştü, operatör ölümden döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

