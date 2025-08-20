Osmaniye'de Hasarlı Bina Yıkımında Korku Dolu Anlar! Kepçe Operatörü Ölümden Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar kepçenin üzerine düştü, operatör ölümden döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA