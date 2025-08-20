Alanya'da 71 Yaşındaki Belçika Vatandaşı Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki yerleşik yabancı, evinde ölü bulundu.

Alanya'da 71 Yaşındaki Belçika Vatandaşı Ölü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yaşayan Belçika uyruklu 71 yaşındaki F.S'den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, F.S'yi salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen F.S'nin cenazesi, Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA

