Ordu Üniversitesi'ne Mavi Diploma Hakkı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından kabul edilen bir belge olan Mavi Diploma; mezunların aldığı dersler, başarı notları, eğitim dili ve program içeriği gibi bilgileri içeren eğitim programlarının Avrupa ülkelerinde daha kolay tanınmasını sağlayan standart bir belge olup bu diploma sayesinde ODÜ mezunları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede eğitimlerine devam edebilme ve iş başvurularında bulunabilme noktasında önemli bir avantaj elde edecek.

'DAHA GÜÇLÜ KONUMDA OLACAK'

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Mavi Diploma uygulaması, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunarken, öğrencilerimizin yurt dışında akademik ve mesleki kariyerlerine daha güçlü bir şekilde yön verebilmelerine imkan sağlayacaktır. Öğrencilerimizin üniversitemizden uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeyle mezun olması bizler için son derece gurur verici bir gelişmedir. Artık mezunlarımız, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil olan tüm ülkelerde eğitim ve iş başvurularında önemli bir avantaja sahip olacak ve dünyanın birçok ülkesinde hem akademik hem de profesyonel hayatta daha güçlü bir konumda olacaklar. Bu önemli gelişme ile Üniversitemiz, Bologna Süreci kapsamındaki üniversiteler arasında yerini almış oldu" şeklinde konuştu.

