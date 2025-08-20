Ordu Üniversitesi'ne Mavi Diploma Hakkı

Ordu Üniversitesi (ODÜ), uluslararası eğitim standartlarını yakalama yolunda önemli bir başarıya daha imza atarak Mavi Diploma (Diploma Supplement) verme hakkı kazandı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Mavi Diploma uygulaması, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunarken, öğrencilerimizin yurt dışında akademik ve mesleki kariyerlerine daha güçlü bir şekilde yön verebilmelerine imkan sağlayacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
Ordu Üniversitesi'ne Mavi Diploma Hakkı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından kabul edilen bir belge olan Mavi Diploma; mezunların aldığı dersler, başarı notları, eğitim dili ve program içeriği gibi bilgileri içeren eğitim programlarının Avrupa ülkelerinde daha kolay tanınmasını sağlayan standart bir belge olup bu diploma sayesinde ODÜ mezunları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede eğitimlerine devam edebilme ve iş başvurularında bulunabilme noktasında önemli bir avantaj elde edecek.

'DAHA GÜÇLÜ KONUMDA OLACAK'

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Mavi Diploma uygulaması, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunarken, öğrencilerimizin yurt dışında akademik ve mesleki kariyerlerine daha güçlü bir şekilde yön verebilmelerine imkan sağlayacaktır. Öğrencilerimizin üniversitemizden uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeyle mezun olması bizler için son derece gurur verici bir gelişmedir. Artık mezunlarımız, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil olan tüm ülkelerde eğitim ve iş başvurularında önemli bir avantaja sahip olacak ve dünyanın birçok ülkesinde hem akademik hem de profesyonel hayatta daha güçlü bir konumda olacaklar. Bu önemli gelişme ile Üniversitemiz, Bologna Süreci kapsamındaki üniversiteler arasında yerini almış oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Muhiddin Böcek'in Oğlu Adliyeye Sevk Edildi Muhiddin Böcek'in Oğlu Adliyeye Sevk Edildi
Bugün Yeniden Doğmuş Gibi Olacaklar! Astrologlardan Beklenmedik Mesaj Bugün Yeniden Doğmuş Gibi Olacaklar! Astrologlardan Beklenmedik Mesaj
Türkiye’nin 44 Yıllık Beton Firmasına Dev Ceza! Türkiye’nin 44 Yıllık Beton Firmasına Dev Ceza
Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek