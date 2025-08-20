Muhiddin Böcek'in Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan bazı kişilerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’e ‘rüşvet’ verdiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

'195 MİLYON LİRA RÜŞVET' İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

DOSYADA NELER VAR?

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri soruşturma dosyasında yer almıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

5 Temmuz’da ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan Böcek, daha sonra geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yurt dışında bulunan oğlu Gökhan Böcek, Avusturya’nın başkenti Viyana’dan Antalya’ya gelişinde gözaltına alınmıştı. Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi.

İKİ SUÇLAMA BİRDEN

Gökhan Böcek, daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor.

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi.

İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

İkinci suçlamada ise 2025 şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Kaynak: DHA