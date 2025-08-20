Bolu'da Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarının son adresi Bolu oldu. Bolu'nun Mengen ilçesinde bilinmeyen nedenle bir orman yangını çıktı. Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale başladı.

HELİKOPTER DESTEĞİ

Ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

