'Su Şehri' Susuzlukla Can Çekişiyor! Sadece 35 Günlük Suyu Kaldı, 3 Milyondan Fazla Kişi İçin Hayati Alarm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılara kritik uyarılar yaptı. Başkan Bozbey, şehirde yalnızca 35 günlük içme suyu kaldığını açıkladı.

BARAJ KURUDU, TOPRAK ÇATLADI

Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan iki önemli kaynaktan biri olan Doğancı Barajı’nda su seviyesi kritik seviyelere gerilerken, Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 19,16’ya düşerken, kuruyan Nilüfer Barajı’ndan ise geriye çatlamış toprak görüntüleri kaldı.

35 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

Kentin su krizi dronla kaydedilen görüntülerle gözler önüne serilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirde yalnızca 35 günlük içme suyu kaldığını açıkladı.

3,3 MİLYONLUK NÜFUS

Evliya Çelebi’nin “Bursa sudan ibarettir” sözleriyle anlattığı kent, şimdi tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Yaklaşık 3,3 milyonluk nüfusuyla büyük bir su ihtiyacı bulunan Bursa'da, 2 milyon 520 bin metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nda su seviyeleri endişe verici düzeye geriledi. 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı ise tamamen kurumuş durumda.

1 EYLÜLDE BAŞLIYOR

1 milyon 560 bini aşkın aboneye hizmet veren BUSKİ’nin verilerine göre, Nisan-Haziran döneminde günlük ortalama 530 bin metreküp su tüketildi. Bu tablo karşısında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül itibariyle Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki arıtma tesisine günlük 110 bin metreküp su aktarımına başlayacaklarını duyurdu.

Yapımı tamamlanan bypass hattının açılışını Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Başkan Bozbey, “Günde 110 bin metreküp su alacağız. Ancak yine de suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan tasarruf alışkanlıklarını sürdürmelerini istiyoruz” dedi.

BYPASS HATTI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kuraklık ve sıcaklık uyarılarına kayıtsız kalmadıklarını belirten Bozbey, “Yılbaşından itibaren iklim raporları ve uzman görüşleri doğrultusunda projelerimizi şekillendirdik. Bypass hattı sayesinde kesinti yaşamadan bu süreci yöneteceğiz ama tasarruf hayati önem taşıyor” dedi.

