Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükçekmece’de tamir için servise bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki Ferrari, test sürüşü sırasında yaşanan kaza sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Sosyal medyada gündem olan kazanın ardından aracın sahibi Ömer Çelik, ilk kez konuştu. Çelik, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ancak can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu söyledi.

Ferrari'nin kaza sonrası hali

“ARACA DAHA BİNMEDEN KAZA OLDU”

Silivri’de akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ömer Çelik, henüz yeni aldığı otomobili kullanma fırsatı bile bulamadığını belirtti.

Çelik “Aracı 5 gün önce aldım. Arka difüzörü düşmüştü ve rüzgar sesi geliyordu. Bunların kontrolü için tamirhaneye götürdüm. Test sürüşüne çıktıklarında bilgi verdiler ama 1 saat içinde teslim edileceği söylendi. Ancak 4-5 saat sonra, noterdeyken arandım ve kazayı öğrendim” dedi.

“MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLECEK”

Kaza sonrasında aracının fotoğraflarına çok üzüldüğünü belirten Çelik kazayı gerçekleştiren ustanın çalıştığı servisle görüştüklerini ifade etti.

"ARAMIZDA ANLAŞTIK"

Aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyleyen Çelik “Tanıdık esnaflar. ‘Mağduriyetinizi gidereceğiz’ dediler. Aracın kaskosu yoktu, bu nedenle çözüm için aracın satışını kendilerine devretme kararı aldık. Aramızda anlaştık” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ENDER BULUNAN BİR ARAÇTI”

Kazaya karışan otomobilin, Türkiye’de nadir bulunan süper spor modellerden biri olduğunu söyleyen Çelik, “Türkiye’de bu modelden 40-50 tane ancak vardır. Zaten herkes birbirinin aracını tanır” diyerek can kaybı olmamasının temennisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA