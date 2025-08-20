Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü

Sosyal medyanın konuştuğu kaza yapan milyonluk Ferrari’nin sahibi Ömer Çelik, konuştu. Aracı yeni aldığını hiç kullanmadığını belirten Çelik “Arka difüzörü düşmüştü ve rüzgar sesi geliyordu. Bunların kontrolü için tamirhaneye götürdüm. 4-5 saat sonra kazayı öğrendim. Fotoğrafları görünce gerçekten çok üzüldüm” dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükçekmece’de tamir için servise bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki Ferrari, test sürüşü sırasında yaşanan kaza sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Sosyal medyada gündem olan kazanın ardından aracın sahibi Ömer Çelik, ilk kez konuştu. Çelik, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ancak can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu söyledi.

Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü - Resim : 1
Ferrari'nin kaza sonrası hali

“ARACA DAHA BİNMEDEN KAZA OLDU”

Silivri’de akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ömer Çelik, henüz yeni aldığı otomobili kullanma fırsatı bile bulamadığını belirtti.

Çelik “Aracı 5 gün önce aldım. Arka difüzörü düşmüştü ve rüzgar sesi geliyordu. Bunların kontrolü için tamirhaneye götürdüm. Test sürüşüne çıktıklarında bilgi verdiler ama 1 saat içinde teslim edileceği söylendi. Ancak 4-5 saat sonra, noterdeyken arandım ve kazayı öğrendim” dedi.

Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü - Resim : 2

“MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLECEK”

Kaza sonrasında aracının fotoğraflarına çok üzüldüğünü belirten Çelik kazayı gerçekleştiren ustanın çalıştığı servisle görüştüklerini ifade etti.

"ARAMIZDA ANLAŞTIK"

Aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyleyen Çelik “Tanıdık esnaflar. ‘Mağduriyetinizi gidereceğiz’ dediler. Aracın kaskosu yoktu, bu nedenle çözüm için aracın satışını kendilerine devretme kararı aldık. Aramızda anlaştık” diye konuştu.

Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü - Resim : 3

“TÜRKİYE’DE ENDER BULUNAN BİR ARAÇTI”

Kazaya karışan otomobilin, Türkiye’de nadir bulunan süper spor modellerden biri olduğunu söyleyen Çelik, “Türkiye’de bu modelden 40-50 tane ancak vardır. Zaten herkes birbirinin aracını tanır” diyerek can kaybı olmamasının temennisi olduğunu vurguladı.

Hurdaya Dönen Milyonluk Ferrari’nin Sahibinden Şaşırtan İtiraf! Duyanlar Bir Kez Daha Üzüldü - Resim : 4

17 Milyonluk Ferrari Nasıl Parçalandı? Herkesin Konuştuğu Kazayı Yapan Usta İlk Kez Konuştu17 Milyonluk Ferrari Nasıl Parçalandı? Herkesin Konuştuğu Kazayı Yapan Usta İlk Kez KonuştuGüncel

İstanbul'da 17 Milyon Liralık Kaza! Sürücü Bakın Kim Çıktı...İstanbul'da 17 Milyon Liralık Kaza! Sürücü Bakın Kim Çıktı...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Büyükçekmece Ferrari
Son Güncelleme:
Muhiddin Böcek'in Oğlu Adliyeye Sevk Edildi Muhiddin Böcek'in Oğlu Adliyeye Sevk Edildi
'Su Şehri' Susuzlukla Can Çekişiyor! Sadece 35 Günlük Suyu Kaldı, 3 Milyondan Fazla Kişi İçin Hayati Alarm 'Su Şehri' Susuzlukla Can Çekişiyor! Sadece 35 Günlük Suyu Kaldı
Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay’a Acil Kodlu Uyarı! Bir Anda Başlayacak Her Yeri Kaplayacak, Tarih Verildi Hazırlıklı Olun Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor
Burası Hollanda Değil Kocaeli! Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası, Giden Bir Daha Geri Dönmek İstemiyor Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek