Bursa'da Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi Kumbağlar bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangının elektrik direklerinden kaynaklandığı iddia edildi. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından anızların tutuştuğunu, yangının kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını aktardı. Yangının yerleşim alanına ulaşmaması için ilk müdahaleyi mahalle sakinleri, traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle yaptı.

1 DÖNÜMLÜK ZARAR

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, bazı zeytin ağaçlarının da yandı.

Kaynak: İHA