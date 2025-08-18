Sahte Polisler Gerçek Polislere Yakalandı, 'FETÖ Soruşturması' Yalanıyla Milyonluk Vurgun Yaptılar

Zonguldak'ta bir kadını kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek 2 milyon 700 bin TL'sini dolandıran şahıslar yakalandı.

Dolandırıcılar akıl almaz yöntemlerle vatandaşların yakasını bırakmazken, en sık kullanılan yöntemlerden biri de “Adınız FETÖ'ye karıştı” yalanı oluyordu. Benzer bir vaka bu kez Zonguldak’ta yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşın 2 milyon 700 bin dolarını lirasını dolandırdı. Sahte polisler yakayı gerçek polislere ele verdi.

Zonguldak'ta bir kadını arayan üç şüpheli "Adınız FETÖ soruşturmasına" karıştı diyerek önce korkutup ardından para istedi. Adı açıklanmayan kadın dolandırıcıların gönderdiği banka hesap numarasına önce 580 bin lira para gönderdi. Ardından kadının evine giden şüphelilerden biri yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerinde altınları da alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın polise giderek şikayetçi oldu.

100’DEN FAZLA KAMERA İZLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde 100'den fazla kamerayı inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Eş zamanlı operasyonlarla yakayı ele verdiler.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan E.B., D.G. ve M.Ö.'nün sorguları devam ediyor.

Kaynak: İHA

