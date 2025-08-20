Yahşihan Belediyesi’ne 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağlama” suçlamasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ş.A. ve M.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Mayıs’ta Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağlama” suçlamasına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile birlikte çok sayıda belediye çalışanı ve eski yönetici gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan O.T., M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yahşihan Belediyesi’ne 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Resim : 1
Yahşiyan Belediyesi

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda süreç devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Ş.A. ve M.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yahşihan Belediyesi’ne 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Resim : 2

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTLER

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.A. ve M.Ç.’nin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 147 adet fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

