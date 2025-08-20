Ünlü Deprem Bilimciden Ürküten Sözler! İstanbul İçin Tarih Verdi, '7.8 Büyüklüğünde Olabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara geldi. Büyük İstanbul Depremi’ne ilişkin korkular hararetlenirken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara’da beklenen depremin en geç hangi tarihte açıklanacağını açıkladı. Yaltırak, 2065 yılını işaret etti.

Karar’dan Berfu Kargı’ya konuşan Yaltırak, Doğu Marmara fayında büyük risk olduğunun altını çizerek, birden fazla fayın kırılmasıyla 7.8 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini belirtti ve bu depremin 2065 yılına kadar olabileceğini kaydetti.

Marmara Denizi’ndeki denizinde denizaltı heyelanlarının bir depremim ardından tsunamiye yol açabileceğini kaydeden Yaltırak, 1509 yılında Samatya’daki surları aşan 6 metrelik dalgaları anımsattı.

