Naci Görür ve Şener Üşümezsoy Arasında ‘İstanbul Depremi’ Çatlağı! Kentin Yarısı Diken Üstünde Yarısının İçi Rahat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat’ta meydana gelen, 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli ‘6 Şubat depremlerini’ aylar öncesinden bilen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında kritik açıklamalar yaptı.

Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası yıkılan bir bina

Deprem olduğunda ilk tahminlerine başvurulan isimlerden biri olan Naci Görür, kısa süre önce Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 6.1’lik depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzun süredir gündem olan ‘İstanbul’da büyük deprem olur mu?’, ‘Olası İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olur?’ sorularını yanıtlayan Naci Görür, Balıkesir depremini 1 ay öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Naci Görür, Şener Üşümezsoy’un “İstanbul’da kırılacak fay yok, 100 yıl kırılmaz görünüyor” açıklamasına “Halka yanlış bir şey pompalandı, İstanbul daha tehlikeli oldu” diyerek yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür

GÖRÜR’DEN ÜŞÜMEZSOY’A REST

İstanbul’da deprem riski olmadığını savunan uzmanları hedef alan Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskine şöyle dikkat çekti:

Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı. ‘İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

'7'NİN ÜZERİNDE OLACAĞI KESİN'

Fayların kırılması durumunda İstanbul için “7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin” uyarısı yapan Naci Görür’ün açıklaması sonrasında gözler yeniden riskli ilçelere çevrildi. İstanbul depremine ilişkin deprem uzmanları arasındaki görüş çatlağı devam ediyor.

DEPREMİ 1 AY ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki depremi 1 ay öncesinden bilmişti.

Üşümezsoy’un katıldığı bir programda “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir. Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor” açıklaması deprem sonrasında gündem olmuştu.

'100 YIL KIRILMAZ' DEMİŞTİ

Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu açıklayan Üşümezsoy, İstanbul depremine ilişkin “İstanbul’da kırılacak fay yok. Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor” demişti.