Silifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınında ekiplerin gece boyunca yaşadığı zorlu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin arasından geçmek zorunda kalan ekipler ve yorgunluktan yolda uyuyan orman işçileri dikkat çekti.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın, saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıktı. Alevler kısa sürede ormana sıçrayınca bölgeye yangın söndürme helikopterleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Gün boyu havadan ve karadan süren müdahalelere yöre halkı da traktörleriyle destek verdi.

Kontrol altına alınması için çalışmalar gece boyunca devam etti. Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 46’sı arazöz olmak üzere 122 araç ve çok sayıda personel sabaha kadar alevlerle mücadele etti. Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda yangın yeniden yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etti.

Yangın, Akdere Mahallesi’ndeki bir çimento fabrikasına kadar ulaştı. Kırtıl Mahallesi’ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi yeniden yoğunlaştı.

YOL KENARINDA UYUDULAR

Gece boyunca görev yapan bazı ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için tehlikeli bölgelerden geçti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yorgun düşen bazı orman işçileri ise yol kenarında uyuyarak dinlenmeye çalıştı. Bu anların fotoğrafları da dikkat çekti.

Kaynak: İHA