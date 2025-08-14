Silifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları Kamerada

Mersin'de Silifke kırsalında çıkan orman yangını gece boyunca etkisini sürdürdü. Ekiplerin alevlerin arasında geçtiği anlar kameralara yansıdı. Yorgun düşen bazı orman işçileri yolda uyudu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınında ekiplerin gece boyunca yaşadığı zorlu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin arasından geçmek zorunda kalan ekipler ve yorgunluktan yolda uyuyan orman işçileri dikkat çekti.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın, saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıktı. Alevler kısa sürede ormana sıçrayınca bölgeye yangın söndürme helikopterleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Gün boyu havadan ve karadan süren müdahalelere yöre halkı da traktörleriyle destek verdi.

Silifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları Kamerada - Resim : 1

Kontrol altına alınması için çalışmalar gece boyunca devam etti. Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. 46’sı arazöz olmak üzere 122 araç ve çok sayıda personel sabaha kadar alevlerle mücadele etti. Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda yangın yeniden yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etti.

Yangın, Akdere Mahallesi’ndeki bir çimento fabrikasına kadar ulaştı. Kırtıl Mahallesi’ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi yeniden yoğunlaştı.

Silifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları Kamerada - Resim : 2

YOL KENARINDA UYUDULAR

Gece boyunca görev yapan bazı ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için tehlikeli bölgelerden geçti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yorgun düşen bazı orman işçileri ise yol kenarında uyuyarak dinlenmeye çalıştı. Bu anların fotoğrafları da dikkat çekti.

İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyorİki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler DurdurulamıyorGüncel
Çanakkale Yangınında Zeytinliği Zarar Görmeyen Çiftçinin Sır Yöntemi! Dört Yanı Küle Döndü Bir Tek Orası YanmadıÇanakkale Yangınında Zeytinliği Zarar Görmeyen Çiftçinin Sır Yöntemi! Dört Yanı Küle Döndü Bir Tek Orası YanmadıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Orman yangınları
Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye Götürüldü
'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti!
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı