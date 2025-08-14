'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in kafesi için otele hiç gitmeden yangın raporu verdiği ortaya çıkan tutuklu itfaiyeci İrfan Acar’ın hesabına yangından 7 gün önce annesinin banka hesabından 428 bin TL gönderildiği ortaya çıktı. Mağdur avukatları hesapların incelenmesi için talepte bulundu. İşte korkunç detaylar…

Son Güncelleme:
'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin otelde denetim yapmadan yangın raporu düzenlediğini ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var - Resim : 1

İTFAİYECİNİN HESABINA '428' BİN TL

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, otele hiç gitmeden otelin kafesine 28 Aralık tarihli olumlu yangın raporunu veren itfaiyeci İrfan Acar’ın hesabına 14 Ocak’ta annesinin banka hesabından 428 bin TL gönderildiği belirlendi.

BANKA HESABI İNCELEMESİ DOSYADA

İrfan Acar’ın bütün banka hesap detaylarının mahkemeye getirilmesini isteyen mağdur avukatlarının talebi üzerine kayıtlar, 25 Temmuz’da dosyaya girdi.

'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var - Resim : 2

YANGINDAN 7 GÜN ÖNCE

Haberde davanın dikkat çeken detayı şu şekilde aktarıldı:

Kayıtlara göre İrfan Acar’ın hesabına 14 Ocak’ta (yangından 7 gün önce) annesinin hesabından gelen 428 bin lira para girişi var. Avukatlar şimdi bu paranın izini sürüyor. Önümüzdeki duruşmada hem İrfan Acar’ın annesinin, hem itfaiye müdürünün hem de belediye başkan yardımcısının hesap hareketlerini talep edecekler.

'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var - Resim : 3

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

İtfaiye çalışanı İrfan Acar’ın ilk raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Otel yöneticilerine sunulan rapor, maliyetli bulundu ve kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.

'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var - Resim : 4

İrfan Acar 28 Aralık 2024 tarihli bir rapor hazırladı. Raporda kafenin yangın güvenliğine uygun olduğu belirtiliyordu.

'Ölüm Oteli'nde Ölüm Zincirine Bir Halka Daha! Sır ‘428 Bin TL’ Ortaya Çıktı… Yangından 7 Gün Önce Gönderilmiş! Şüpheli Tek Bir İsim Var - Resim : 5
İtfaiye personeli İrfan Acar

Soruşturma sürerken tutuklandıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen İrfan Acar daha sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kartalkaya Yangın Faciasında Şok Gelişme! İtfaiye Raporu Tesise Gidilmeden mi Hazırlandı?Kartalkaya Yangın Faciasında Şok Gelişme! İtfaiye Raporu Tesise Gidilmeden mi Hazırlandı?Güncel

Grand Kartal Otel Davasında Yeni Gelişme! Bakanlık İş Başmüfettişi Hakkında Soruşturma İzni VerdiGrand Kartal Otel Davasında Yeni Gelişme! Bakanlık İş Başmüfettişi Hakkında Soruşturma İzni VerdiGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
İtfaiyeci İrfan Acar Bolu Grand Kartal Otel
Son Güncelleme:
İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun 11 İle Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı
Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye Götürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı