Ekrem İmamoğlu Bir Kez Daha Hastaneye Götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye’sine (İBB) ilişkin soruşturmada tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz’da bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edilmişti.

BİR KEZ DAHA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, hastanede gerekli muayenelerden geçirildikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne geri dönmüştü.

MR ÇEKİLECEK

Sözcü’de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu 20 günlük sürenin ardından yeniden bir sağlık problemi yaşadı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu MR çekilmesi için hastaneye sevk edildi. İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sözcü