Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Gürcistan’da Kelepçe! Türkiye’nin Aradığı 14 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 14 suçlunun Gürcistan’da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan polisiyle yürütülen ortak operasyonla uzun süredir aranan şahısların tek tek yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B.’nin ülkemize iade işlemleri başlatıldı” dedi.

Yakalanan zanlıların “suç örgütü üyeliği, kasten öldürme, nitelikli yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı” gibi birçok ağır suçtan arandığı bildirildi. Operasyonun, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldüğü kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” sözleriyle mesajını tamamladı.

KAN DONDURAN SUÇLAR

Yerlikaya, zanlıların suçlarını da tek tek açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "E. Y." suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs,

“Ticari Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar,

“Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs,

“Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs,

“Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs,

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs,

“Hırsızlık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs,

“Suç örgütü kurma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "A. G." suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs,



“Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar,

“Kasten Öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs



"Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve

"Kasten Öldürme” suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."

Kaynak: İHA