İstanbul'da Dehşet! Kaçırılıp Günlerce Darbedilen İş İnsanı Film Gibi Operasyonla Kurtarıldı

İstanbul'da 16 bin dolar borcu olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S. (35), polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla kurtarıldı. Mağdurun iki gün boyunca darbedilerek rehin tutulduğu ve şüphelilerin, onun adına arkadaşlarından para talep ettiği belirlendi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Ağustos’ta Kıbrıs’tan arayan bir kadının eşinin kaybolduğunu bildirmesiyle ortaya çıktı. Telefonla konuşan kişi, annesine rehin tutulduğunu ve kaçıranların para istediğini söyledi. Kadın, eşinin arkadaşlarının telefonla arayıp para talep ettiklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Gasp Büro Amirliği, mağdura sözde arkadaşı gibi ulaşarak durumunu teyit etmeye çalıştı. Ancak A.S., şüphelilerin yanında olduğu için rahatça iletişim kuramadı. Şüphelilerin, mağdurun telefonunu kullanarak arkadaşlarından para talep ettiği tespit edildi.

FİLM GİBİ OPERASYON

Polis ekipleri, mağdurlar gibi davranarak şüphelilerle randevu ayarladı. Para almaya geldiklerinde Bahçelievler ve Şirinevler’de iki kişi gözaltına alındı. Ardından A.S.’nin zorla tutulduğu eve operasyon düzenlendi. Baskında, iki gün boyunca darbedilen ve rehin tutulan A.S. kurtarıldı. Mağdur, “Birlikte iş yapmıştık. Yemek sırasında kaçırıldım. Öldürülecek miyim diye çok korktum. Her gün dövülerek arkadaşlarımdan para istemeye zorlandım” dedi.

Şüpheliler, alacaklarını tahsil edemeyince böyle bir yönteme başvurduklarını itiraf etti. J.J. (30), A.B. (22), A.O. (19) ve M.A. (32) adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA