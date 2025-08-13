Tekne Faciasında Yeni Gelişme: İş İnsanı Halit Yukay'ın Kayboluşunda Yeni Görüntüler Dosyaya Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmalarına 9. günde fırtına nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin olay öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları da soruşturma dosyasına girdi; geminin önünde belirgin sürtme izleri tespit edildi.

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçalarının görüldüğü bilgisi geldi. Ekipler, helikopter, dalış timi ve yüzer unsurlarla arama kurtarma çalışması başlattı ancak sonuç alınamadı. Yapılan incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Yukay’ın, limandan denize açıldığı anlar da görüntülendi. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' teknede bilirkişi incelemesi başlatıldı. Arama çalışmalarının 6’ncı gününde, Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerinin kurbağa adamları, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu tekne parçalarını bilirkişi incelemesine gönderdi.

Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli geminin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Sahil Güvenlik ekipleri geminin radar hareketlerini ve ön tarafındaki sürtme izlerini tespit ederken, kazadan bir gün önce ve bir gün sonra çekilen fotoğraflar da soruşturma dosyasına girdi.

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Tutuklu kaptan C.T., mahkemede verdiği ifadesinde, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini ve gördüğü tahta parçalarının tekneye ait olabileceğini düşünmediğini söyledi. Kaptan, gemiyle çarpışma yaşanmadığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verilirken, uygun hava koşullarının sağlanmasıyla ROV ve kurbağa adamların yeniden dalış yapması planlanıyor. ROV, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme yapabiliyor ve su altındaki unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor. 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, kazanın olduğu noktada tarama çalışmalarına başladı ancak henüz herhangi bir iz tespit edilemedi.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan ‘Graywolf’ teknesine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli geminin İzmit limanına gelişi de güvenlik kameralarına yansıdı. 5 Ağustos saat 04.00 sıralarında limana yanaşan geminin kaptanı ve mürettebatı, gemiden inerek baş kısmındaki izleri kontrol etti. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına dahil edildi.

GEMİDEKİ İZLERİ KONTROL ETMİŞLER

Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü.

Önünde belirgin sürtme izleri olduğu belirlenen geminin fotoğraflarıyla birlikte, bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

