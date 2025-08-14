Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; diğer kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla esmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İKİ BÖLGEYE FIRTINA UYARISI

Güney ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

11 İLDE SARI ALARM

MGM, fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 11 ilde sarı alarm verdi. O iller şöyle:

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Tekirdağ

Yalova

Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu. İstanbul 30°C, Edirne ve Balıkesir 34°C, Çanakkale 32°C.

Ege: Az bulutlu ve açık. Kuzey kıyılarda kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İzmir 36°C, Muğla 38°C, Denizli 40°C, Afyonkarahisar 37°C.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Adana 42°C, Antalya ve Hatay 38°C, Isparta 39°C.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 36°C, Konya 37°C, Eskişehir 38°C, Yozgat 31°C.

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık. Zonguldak 26°C, Düzce 33°C, Bolu 35°C, Sinop 34°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Samsun 30°C, Trabzon ve Rize 29°C, Amasya 35°C.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu. Erzurum 31°C, Malatya 37°C, Kars 29°C, Van 30°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 42°C, Gaziantep 41°C, Mardin 39°C, Siirt 41°C.

