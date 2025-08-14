İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Neredeyse her gün bir şehirden yangın haberi geliyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın da sürüyor. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

09.00 HATAY 14 SAATTİR YANIYOR

Hatay’da dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla müdahale 14. saatte devam ediyor.

Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kısa sürede helikopterle havadan müdahale başladı.

08.00 MERSİN'DE ALEVLERLE MÜCADELE

Mersin'deki orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

07.40 HATAY'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.

02.30 HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına 173 araç ve 470 personellerle müdahale edildiğini belirterek 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.





Vali Masatlı, şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarla Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı verildi. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarımıza bağlı ekipler bölgeye intikal ettiler. Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç ve 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli Mahallemizde tedbir amaçlı 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Talep halinde boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bizim açımızdan şu an için rüzgarla ilgili önemli bir risk söz konusu değil. Arkadaşlarımız yangınla ilgili genel manada gerekli öngörülerle tedbirlerini alıyorlar. Araç ve personel planlaması yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla can ve mal kaybımız söz konusu değil" dedi.

00.30 EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangına 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallerinde yaşayan 540 kişi tahliye edildi.

00.15 SİLİFKE'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Gecenin karanlığında gökyüzünü kızıla çeviren alevlerin söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

21.00 MERSİN'DE EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını dile getiren Vali Toros, Çamlıca Mahallesi'nde de tahliyeye işlemlerinin sürdüğünü anlattı. Toros, ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Halihazırda Silifke ilçemizde 370 kapasiteli 3 pansiyonumuzu hazırladık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın geceyi geçirebilmeleri açısından her türlü imkanları sağlamış olduk. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı vatandaşımız veya personelimiz bulunmamakta. Sahada zararla alakalı birtakım tespitlerimiz var. Buna ilişkin personelimizin çalışmaları devam ediyor. Bütün çalışmamız yangının en kısa sürede belirli çerçevede kontrol altına alınması için."

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA