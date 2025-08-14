İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kullanılmayan bir binadan koparak kaldırıma düşen taş parçaları kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Son Güncelleme:
İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olay mahalleyi korkuttu.

İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE KALDIRIMA DÜŞTÜ

Mahallede kullanılmayan iki katlı eski bir yapının dış cephesinden kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ise büyük bir tehlikeyi önledi.

İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşların yaklaşmasını engelledi. Binanın durumu hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay İskenderun
Son Güncelleme:
Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında! Asgari Ücret Artıyor Mu?
Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Gürcistan’da Kelepçe! Türkiye’nin Aradığı 14 Kişi Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Gürcistan’da Kelepçe!
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı