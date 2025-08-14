İskenderun’da Facianın Eşiğinden Dönüldü! Sesi Duyan Deprem Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olay mahalleyi korkuttu.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE KALDIRIMA DÜŞTÜ

Mahallede kullanılmayan iki katlı eski bir yapının dış cephesinden kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ise büyük bir tehlikeyi önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşların yaklaşmasını engelledi. Binanın durumu hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA