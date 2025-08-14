Mersin'de Yürüyüş Yolunda Ceset Bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, sahile yakın yürüyüş yolunda bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi’nin sonunda, sahil kenarında meydana geldi. Yürüyüş yolundan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

