Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha
Günlerdir sallanmaya devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
AFAD, depremin 4.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirirken, Kandilli ise derinliği 10.6 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 19, 2025
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/dFCtiFoNgk
20.08.2025, 01:10:34 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: