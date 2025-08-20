Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha

Günlerdir sallanmaya devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha
Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

AFAD, depremin 4.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirirken, Kandilli ise derinliği 10.6 kilometre olarak kaydetti.

