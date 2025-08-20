Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

AFAD, depremin 4.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirirken, Kandilli ise derinliği 10.6 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi