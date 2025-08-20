Muğla'da 8 Kişilik Tekne Battı! 2 Çocuk Aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu 6 kişi kurtuldu. Kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Son Güncelleme:
Muğla'da 8 Kişilik Tekne Battı! 2 Çocuk Aranıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Milas ilçesinde Ören açıklarında içinde 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

VALİ BİLGİ VERDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık,Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle battığını söyledi.

İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, şunları dedi: "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz."

Bodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev YandıBodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev YandıGüncel

Nijerya'da Yine Tekne Faciası: En Az 40 Kişi KayıpNijerya'da Yine Tekne Faciası: En Az 40 Kişi KayıpDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekne Muğla
Son Güncelleme:
Son Dakika… Galatasaray’a Müjde Gibi Müjde! Dursun Özbek Bir Dünya Yıldızı Daha Bitirdi Bir Dünya Yıldızı Daha Bitti
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Zeytinli Rock Festivali’ne Yine İzin Çıkmadı! Zeytinli Rock Festivali’ne Yine İzin Çıkmadı!
Kayseri'de Polisten Kaçarken Ters Yöne Giren Genç, Canından Oldu! Polisten Kaçarken Ters Yöne Giren Genç, Canından Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
FETÖ'cü Savcı Gültekin Avcı Serbest Kaldı FETÖ'cü Savcı Gültekin Avcı Serbest Kaldı
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi