Nijerya'da Yine Tekne Faciası: En Az 40 Kişi Kayıp

Nijerya’nın Sokoto eyaletinde, Goronyo Pazarı’na giden yolcuları taşıyan bir tekne, alabora oldu. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, 50’den fazla yolcu taşıyan teknenin battığını ve 10 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

40’tan fazla kişinin kayıp olduğunu belirten Umar, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İLK DEĞİL

Nijerya’da yağış sezonu, nehirlerdeki tekne facialarını artırıyor. Temmuz sonunda Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde yaşanan benzer bir kazada, yolcu teknesinin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA