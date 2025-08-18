Gazze Açlıktan Kırılıyor: Son 24 Saatte 5 Can Kaybı Daha!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in ağır saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 112'si çocuk, 263'e yükseldi.

Bölgedeki yetkililer, 40 bin bebeğin açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

İSRAİL, AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in açlığı ve susuzluğu 'silah' olarak kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA