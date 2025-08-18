Gazze İçin Kritik Çağrı: 40 Bin Bebek Açlıktan Ölebilir!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı tam tecrit, gıda girişini büyük ölçüde engellerken, açlık Gazze’nin geneline yayılmış durumda. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi, yalnızca cumartesi günü açlıktan ölüm noktasına gelen 35 kişiyi tedavi altına aldığını, son bir haftada bu sayının 70’e ulaştığını açıkladı.

Medya ofisinin açıklamasına göre, 1,2 milyonu çocuk 2,4 milyonluk nüfus, ciddi beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya. 100 binden fazla çocuk ve hasta, insani felaketin eşiğinde. Bebek maması, besin takviyeleri, et, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi temel gıdaların bölgeye girişi büyük ölçüde kısıtlanıyor. İzin verilen sınırlı yardımlar ise sıklıkla çalınıyor veya güvenli şekilde dağıtılamıyor.

BM: YİYECEK ARAYANLAR KATLEDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’de bir milyon kadının yetersiz beslenme nedeniyle açlık çektiğini duyurdu. Açıklamada, kadınların aileleri için yiyecek bulmak amacıyla tehlikeli bölgelere gitmek zorunda kaldığı ve buralarda sıklıkla hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda 258 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 61 bin 944’e, yaralı sayısı ise 155 bin 886’ya ulaştı.

Filistin hükümeti, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması, sınır kapılarının açılması ve ablukaya son verilmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA