Gazze İçin Kritik Çağrı: 40 Bin Bebek Açlıktan Ölebilir!

İsrail'in Gazze Şeridi’nde devam ettiği ağır saldırılar ve abluka insani krizi her geçen gün ağırlaştırıyor. Filistin hükümetine bağlı medya ofisi, 40 bin bebeğin süt ve mama eksikliği nedeniyle açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Gazze İçin Kritik Çağrı: 40 Bin Bebek Açlıktan Ölebilir!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı tam tecrit, gıda girişini büyük ölçüde engellerken, açlık Gazze’nin geneline yayılmış durumda. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi, yalnızca cumartesi günü açlıktan ölüm noktasına gelen 35 kişiyi tedavi altına aldığını, son bir haftada bu sayının 70’e ulaştığını açıkladı.

Medya ofisinin açıklamasına göre, 1,2 milyonu çocuk 2,4 milyonluk nüfus, ciddi beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya. 100 binden fazla çocuk ve hasta, insani felaketin eşiğinde. Bebek maması, besin takviyeleri, et, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi temel gıdaların bölgeye girişi büyük ölçüde kısıtlanıyor. İzin verilen sınırlı yardımlar ise sıklıkla çalınıyor veya güvenli şekilde dağıtılamıyor.

Gazze İçin Kritik Çağrı: 40 Bin Bebek Açlıktan Ölebilir! - Resim : 1

BM: YİYECEK ARAYANLAR KATLEDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’de bir milyon kadının yetersiz beslenme nedeniyle açlık çektiğini duyurdu. Açıklamada, kadınların aileleri için yiyecek bulmak amacıyla tehlikeli bölgelere gitmek zorunda kaldığı ve buralarda sıklıkla hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda 258 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 61 bin 944’e, yaralı sayısı ise 155 bin 886’ya ulaştı.

Filistin hükümeti, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması, sınır kapılarının açılması ve ablukaya son verilmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Açlık
Son Güncelleme:
Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber!
Ukrayna İçin Tarihi Gün: Trump Yine Baskılıyor, Zelenskiy Toprakta Israrcı! Gözler Washington'da: Trump Baskılıyor, Zelenskiy Toprakta Israrcı!
İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma