İstanbul'da Gergin Bekleyiş! Duvarlardan Korkunç Sesler Geldi, 2 Bina Boşaltıldı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde binalardan ses geldiğine yönelik ihbarların ardından harekete geçildi. 2 bina tedbiren tahliye edildi.

Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.

İhbarın ardından adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

İGDAŞ görevlileri tarafından doğal gaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı.

'EV YIKILIYOR!'

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı 'Ev yıkılıyor' diye, o zaman aşağıya indik"dedi.

Ekiplerin binalardaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA-İHA