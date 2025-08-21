Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu

Tokat'taki bir hastanenin kantininde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kadının arkadaşını silahla yaraladı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir süredir Türkiye'de şiddet olaylarının giderek artması toplumda endişe yaratırken, son olarak Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde dün gece saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A. ve arkadaşı Maryam F. A., kantinde çay içtikleri sırada Elif A'nın boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. tarafından silahla vuruldu. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi resmi ekipler amiri şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

