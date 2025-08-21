Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir Türkiye'de şiddet olaylarının giderek artması toplumda endişe yaratırken, son olarak Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde dün gece saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A. ve arkadaşı Maryam F. A., kantinde çay içtikleri sırada Elif A'nın boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. tarafından silahla vuruldu. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi resmi ekipler amiri şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA