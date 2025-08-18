Aydın'da Kadın Cinayeti! Hayatta Kalmak İçin Sığındığı Dükkanda Öldürüldü

Aydın'da Hüseyin Derin adlı polis memuru erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'i öldürmek amacıyla çalıştığı dükkana gitti. Yan dükkana sığınan kadını silahla vurarak öldüren saldırgan gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Türkiye'de kadın cinayetleri, faillere yönelik cezasızlık politikası ve iyi hal indirimi gibi uygulamalar sebebiyle giderek yaygınlaşıyor. Neredeyse her gün bir kadın ailesinden bir erkek, partneri ya da eski partneri tarafından öldürülüyor. Toplumsal bir sorun haline gelen kadın cinayetlerinin sonuncusu ise Aydın'ın Nazilli ilçesi Yenimahalle 107 Sokak'taki bir dükkanda meydana geldi.

Aydın'da Kadın Cinayeti! Hayatta Kalmak İçin Sığındığı Dükkanda Öldürüldü - Resim : 1

YAN DÜKKANA SIĞINDI

Sabah saat 09.30 sıralarında Hüseyin Derin (52) adlı polis memuru, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in (52) çalıştığı börekçi dükkanına gitti. İki çocuk annesi kadın, panikle kaçıp yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığındı ve yardım istedi. Kadının peşinden giden saldırgan, yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.

Aydın'da Kadın Cinayeti! Hayatta Kalmak İçin Sığındığı Dükkanda Öldürüldü - Resim : 2

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burcu Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derin'in cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, saldırgan Hüseyin Derin'i gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

