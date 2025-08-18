Bakan Tunç Hakan Çakır Cinayetinin Ardından Açıkladı! 7 Maddede 'Suça Sürüklenen Çocuk' Düzenlemesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesinin ardından, Ankara'da Hakan Çakır da benzer bir şekilde bıçaklanarak katledildi.

Çakır'ın ölümü 'suça sürüklenen çocuk' tartışmalarını hararetlendirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaparak, bu konuda yeni bir düzenleme ihtiyacı doğduğunu hatırlattı.

Tunç, "Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur" ifadelerini kullanırken, gündemdeki düzenlemeleri şöyle aktardı:

BİRÇOK DÜZENLEME YOLDA

"15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,

Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,

Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması,

İhmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,

Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir."

YENİ YASAMA YILINI İŞARET ETTİ

Tunç, yapılması hedeflenen düzenlemelerde amacın, çocuğun üstün yararını gözetirken toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Tunç, çocukları suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerin bu tarz acıları yaşamaması için adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Tunç, yasama yılının başlamasıyla milletvekillerinin takdirine sunulacağını bildirdi.

4 SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

Ankara Keçirören'de geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alınmış ve saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi