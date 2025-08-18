Fedakarlığın ve Sevginin Sembolü Zehra Ekşili’ye Acı Veda! Tek Fotoğrafla Hafızalara Kazınmıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü’nde felçli eşine sevgiyle tıraş yaptığı anlarla hafızalara kazınan Zehra Ekşili’nin vefası sosyal medyada gündem olmuştu.

Dünya Kadınlar Günü’nde çekilen fotoğrafla tanınmıştı

65 yaşındaki Zehra Ekşili, yıllardır sağ tarafı felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili’nin tüm kişisel bakımını üstlenmiş, onun hem elleri hem sesi olmuştu.

Zehra Ekşili ve eşi Salih Ekşili

HİKAYESİ YÜREK BURKMUŞTU

Evinin balkonunda eşinin sakalını tıraş ederken çekilen görüntüsü, Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmış, örnek bir vefa hikayesi olarak hafızalara kazınmıştı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

22 yıl boyunca hayat arkadaşına gözü gibi bakan Zehra Ekşili, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ekşili, Cumalı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede güçlükle ayakta duran eşi Salih Ekşili, hayatını adadığı eşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

"FAZLA ÖZEN GÖSTERMEM GEREKTİ"

Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerde de birbirlerinin yanında olmalı" sözleriyle de gönüllere dokunmuştu. Ekşili, hayatını kaybetmeden önce verdiği bir röportajda, “Eşime felç geçirdikten sonra daha fazla özen göstermem gerekti. Anneme de kimse bakamayınca yanıma aldım. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını isterim” demişti.

Kaynak: İHA