İnan Güney'e Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 45 kişi arasında bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 20 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

11 savcı tarafından gerçekleştirilen ifade alma işlemleri sona erdi.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Murat Ongun ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmiş ve bu kapsamda, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 35 kişiyle birlikte, sosyal medya yapılanması içerisinde Ongun’un yönlendirmesiyle hareket ettiği ve Bağdatlı ile irtibatları olduğu belirlenen 9 kişi daha gözaltına alınmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi