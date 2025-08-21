Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu
Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu Seray Sever, trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla seyir halinde olan Sever’in aracına motosiklet çarptı, motosikletteki iki kadın yola savruldu. Ünlü oyuncunun ambulans çağırma teklifini kabul etmeyen iki kişi kaza yerinden kendi isteğiyle uzaklaştı. İşte Seray Sever’in son sağlık durumu…
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Bodrum'un Gümbet mahallesinde bir kazaya karıştı. Sever'in kullandığı otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ani gelişen olay neticesinde gözyaşlarına hakim olamayan Seray Sever, motosikletten düşen iki kadına yardım etmek isteyerek, ambulans çağırmayı teklif etti.
OLAY YERİNDEN AYRILDILAR
İki kadın, Seray Sever'in ısrar etmesine rağmen sağlık ekiplerini ve ambulansı beklemeyi reddetti. Motosiklet sürücüsü, "Motorumu kenara çekeceğim" diyerek hızla olay yerinden uzaklaşırken, yanındaki yolcu da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.
Genç kadınların bu tavrı karşısında Seray Sever, onların sağlık durumları için endişelenerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili tutanaklarını hazırlarken, hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Seray Sever, 27 Şubat 1973, İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı.
Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.
SERAY SEVER'İN KOCASI KİM?
Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile dünya evine girdi.
SERAY SEVER'İN ÇOCUKLARI VAR MI?
Seray Sever, Nisan 2022'de ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Özel bir hastanede sezaryen doğum yapan Sever, kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi. Özetle kendisi sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır.